طهران تدعو لعقد قمة ثلاثية حول إدلب ضمن مسار أستانا

أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تتابع التطورات في محافظة إدلب السورية عن كثب وبحساسية عالية، مؤكدة على ضرورة "إدارة الأجواء المتشنجة" في إدلب والعمل على تهدئتها في أسرع وقت.

وأشارت الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم الجمعة إلى مواصلة جهود طهران لعقد قمة إيرانية روسية تركية ضمن مسار أستانا على الرغم من الظروف الحساسة في إدلب.

وأضافت أن قمة طهران يمكن أن تكون مؤثرة لاستمرار تطبيق الاتفاقيات السابقة التي تنص على محاربة الإرهاب وتجنب استهداف المدنيين وحل الخلافات بالسبل السياسية.

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وأكد البيان أن طهران لا تزال على اتصال مع شركائها في "أستانا" وستواصل جهودها لأجل إنهاء التوتر في إدلب.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، اتفقا في مكالمة هاتفية على بحث إمكانية عقد قمة بينهما في القريب العاجل، وذلك بعد مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك بقصف سوري في إدلب أمس الخميس.

المصدر: RT