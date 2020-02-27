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وسائل إعلام: وزير خارجية تركيا يتصل هاتفيا بالأمين العام للناتو على خلفية مقتل 9 جنود أتراك في إدلب

الأناضول: مقتل 9 جنود أتراك في هجوم جوي للقوات السورية على عناصر الجيش التركي في إدلب

أخبار العالم العربي

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نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية عن السلطات المحلية في محافظة هطاي جنوب تركيا، أن 9 جنود أتراك قتلوا في هجوم جوي للقوات السورية على الجيش التركي في إدلب.

وأكد والي محافظة هطاي، رحمي دوغان، سقوط جرحى بين الجنود الأتراك في الهجوم، حالة بعضهم خطيرة، وتم نقلهم من إدلب عبر معبر "جيلوة غوزو" الحدودي إلى هطاي.

يتبع..

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