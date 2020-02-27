"رويترز": أردوغان يترأس اجتماعا أمنيا طارئا حول إدلب

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين أمنيين تركيين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترأس اجتماعا أمنيا طارئا بشأن التطورات في إدلب شمال غربي سوريا.

ويشارك في الاجتماع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ورئيس الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان ورئيس هيئة الأركان للجيش يشار غولر.

ولم تكشف المصادر عن مزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع.

ويأتي ذلك عقب اختتام جولة جديدة من المباحثات بين الوفدين الروسي والتركي حول إدلب في أنقرة اليوم الخميس، حيث أعلن الجانب التركي في أعقابها أنه أكد للجانب الروسي على ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن الجيش التركي تمكن خلال الـ17 يوما الماضية من قتل وإصابة 1709 عناصر من قوات الجيش السوري، وتدمير 55 دبابة و3 مروحيات و18 عربة مدرعة و29 مدفعا أثناء العمليات في إدلب.

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وكانت روسيا قد أكدت في وقت سابق أن الجانب التركي لم ينفذ التزاماته في إطار اتفاق سوتشي حول إدلب، الذي توصل إليه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن تركيا تواصل دعم المسلحين في شمال سوريا، ما يعتبر انتهاكا لاتفاقات سوتشي.

المصدر: وكالات