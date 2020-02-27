أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة أكدت خلال مباحثات مع وفد روسي حول إدلب ضرورة وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه تم بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها بهذا الصدد.

وقالت الوزارة إن تركيا شددت أيضا على ضرورة منع وقوع كارثة إنسانية محتملة وهجرات جماعية من إدلب.

وكان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، أكد في وقت سابق من اليوم أن تركيا "ستواصل مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق"، مضيفا أن "مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج من أولويات السياسة الخارجية التركية".

وعقد في العاصمة التركية أنقرة أمس الأربعاء، اجتماع جديد بين الجانبين الروسي والتركي حول الوضع في إدلب.

يذكر أن الجولة الأولى من المناقشات الروسية التركية حول إدلب عقدت بين 8 و10 فبراير الجاري في أنقرة، والثانية في موسكو يومي 17 و18 فبراير، وذلك على خلفية التصعيد في شمال غربي سوريا.

المصدر: وكالات