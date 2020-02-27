كورونا.. الإمارات تعلق حركة العبارات مع إيران

أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، تعليق حركة عبارات نقل الركاب مع إيران حتى إشعار آخر، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

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وقالت الهيئة في بيانها، إنها "ألزمت جميع السفن التجارية القادمة إلى الدولة بتقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها بـ72 ساعة، لرصد الحالات المشتبه بها وللتعامل معها وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دوليا وبما يضمن منع انتقال العدوى".

وأشارت الهيئة إلى أن "ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأبلغت الهيئة الموانئ العاملة في الدولة بأهمية إخطارها بأي أعراض توحي بالإصابة بالفيروس على متن السفن الراسية أو المتواجدة على أرصفتها وبالأخذ بعين الاعتبار الإرشادات الصحية الصارمة التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية في مثل هذه الحالات وبما يسهم في تطويق الفيروس ومنع انتشاره.

المصدر: وام + رويترز