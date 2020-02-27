 
مباشر

كورونا.. الإمارات تعلق حركة العبارات مع إيران

أخبار العالم العربي

كورونا.. الإمارات تعلق حركة العبارات مع إيران
Christopher Pike
ناقلة للأشخاص في ميناء دبي يالإمارات - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nckg

أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، تعليق حركة عبارات نقل الركاب مع إيران حتى إشعار آخر، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
الإمارات: جاهزون
الإمارات: جاهزون "لأسوأ الاحتمالات" المتعلقة بـ"كورونا"

وقالت الهيئة في بيانها، إنها "ألزمت جميع السفن التجارية القادمة إلى الدولة بتقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها بـ72 ساعة، لرصد الحالات المشتبه بها وللتعامل معها وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دوليا وبما يضمن منع انتقال العدوى".

وأشارت الهيئة إلى أن "ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأبلغت الهيئة الموانئ العاملة في الدولة بأهمية إخطارها بأي أعراض توحي بالإصابة بالفيروس على متن السفن الراسية أو المتواجدة على أرصفتها وبالأخذ بعين الاعتبار الإرشادات الصحية الصارمة التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية في مثل هذه الحالات وبما يسهم في تطويق الفيروس ومنع انتشاره.

المصدر: وام + رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا