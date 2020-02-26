الإمارات: جاهزون "لأسوأ الاحتمالات" المتعلقة بـ"كورونا"

قال مسؤول إماراتي، إن بلاده "مستعدة جيدا وجاهزة لمواجهة أسوأ الاحتمالات" مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد في الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول الذي يعمل في الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن بلاده لديها منشآت كافية لوضع المرضى في الحجر الصحي، وأن الجهات المعنية تلقت توجيهات "بمتابعة كل الوافدين إلى البلاد متابعة كاملة".

وأكد المسؤول الإماراتي أنه تم اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان رصد حالات الإصابة بالكورونا مبكرا، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد أي خطط لإلغاء مؤتمرات، أو أحداث عامة، أو إغلاق مؤقت للمدارس، أو الشركات، أو المؤسسات، بسبب انتشار الفيروس.

وشُخصت إصابة 13 شخصا بالمرض في الإمارات تعافى ثلاثة منهم، واثنان في حالة خطيرة.

المصدر: رويترز







