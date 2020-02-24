الإمارات تمنع مواطنيها من السفر إلى دولتين بسبب انتشار فيروس "كورونا"

قررت الإمارات، اليوم الاثنين، منع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الجهود لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" في عدد من الدول، وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان: "في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا، في عدد من الدول، وحرصا من الوزارة على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر".

ودعت الوزارة المواطنين المتواجدين في تلك الدول التواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة، بالإضافة إلى التسجيل في خدمة "تواجدي".

وزارة الخارجية: تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من #إيران و #تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر حرصاً على سلامة وصحة المواطنين وفي ظل جهود مواجهة إنتشار فيروس #كورونا، وندعو المواطنين المتواجدين في البلدين للتواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة على الرقم 80044444.#وامpic.twitter.com/GVE1zafwVJ — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 24, 2020

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت وكالة "إرنا"، بأن عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 14 حالة.

وأكد رئيس جامعة مدينة نيشابور للعلوم الطبية، وفاة مصاب بفيروس "كورونا" يبلغ من العمر 70 عاما في مدينة نيشابور، شمال غرب إيران.

من جهته، صرح نائب رئيس جامعة ابن سينا للعلوم الطبية، في مدينة همدان (غرب)، بوفاة مصاب بالفيروس في أحد مشافي المدينة.

المصدر: وكالات