الصحة المصرية: إصابة 38 مواطنا في حادث قطار مطروح ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن إصابة 38 مواطنا جراء خروج قطار عن القضبان أثناء توجهه من محافظة الإسكندرية إلى محافظة مرسى مطروح.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث جرى الدفع بـ18 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث نقلت المصابين إلى مستشفيات الضبعة والعلمين والحمام، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأشار مجاهد، إلى أن "جميع الإصابات طفيفة، حيث تراوحت ما بين كدمات وجروح"، وأن حالتهم الصحية مستقرة تماما.

وانقلب القطار في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، عند الكيلو 143 الإسكندرية مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة ومستشفى العلمين المركزيين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بالبحث والتحري في ظروف وملابسات الحادث.

ناصر حاتم - القاهرة