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مصر.. غرامة لأب أنقذ ابنته من أسفل عجلات القطار

أخبار العالم العربي

مصر.. غرامة لأب أنقذ ابنته من أسفل عجلات القطار
فيديو الأب منقذ ابنته
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كشفت لجنة مكونة من مهندسي هيئة السكك الحديدية في مصر، ملابسات حادثة نجاة أب وابنته من الموت المحقق تحت عجلات قطار، في محطة الإسماعيلية.

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وبعد تفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى أن سبب الواقعة كان الإهمال من الأب، ومحاولته عبور السكك الحديدية بطريقة مخالفة للقانون.

وأكد مصدر مسؤول في محطة قطار الإسماعيلية، أنه سيتم تغريم الأب 50 جنيها، بعدما أثبتت التسجيلات إهماله وتعريض حياته وحياة ابنته للخطر، بتجاهله استخدام النفق للوصول إلى الرصيف.

وأكد المصدر أن قرار الغرامة، جاء نتيجة تداول فيديو يوضح نجاة أب وابنته من الموت المحقق دهسا تحت عجلات القطار، مشيرا إلى أن هناك حزمة من القرارات سيتم الإعلان عنها لاحقا ضد السلوكيات الخاطئة التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر أثناء استخدام محطات السكك الحديدية.

المصدر: صدى البلد

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