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أردوغان: سير الأحداث في إدلب السورية بدأ يتغير لصالحنا

أردوغان: سير الأحداث في إدلب بدأ يتغير لصالحنا

أخبار العالم العربي

أردوغان: سير الأحداث في إدلب بدأ يتغير لصالحنا
Reuters PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن 3 جنود أتراك قتلوا في إدلب السورية، لكنه اعتبر أن الوضع هناك بدأ يتغير لصالح أنقرة.

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وقال أردوغان في تصريحات له اليوم الخميس: "استشهد 3 جنود من الجيش التركي في إدلب، وكبّدنا النظام (السوري) خسائر فادحة ردّا على ذلك".

وأضاف أنه "لولا دعم روسيا وإيران لما استطاع النظام السوري الصمود حتى الآن"، معتبرا أن "سير الأحداث في إدلب السورية بدأ يتغير لصالحنا"، وقال: "قلبنا مسار الأحداث في ليبيا، حيث كان في السابق لصالح (قائد الجيش الليبي خليفة) حفتر، وكذلك فعلنا في إدلب".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "اللقاءات مع الروس مستمرة" بشأن إدلب، مضيفا أن تركيا موجودة في إدلب وفقا لاتفاقية أضنة.

وفي وقت سابق اليوم صرح المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم عمر جليك، أن جيش بلاده مستعد لتنفيذ مهامه بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب الجيش السوري إلى خلف نقاط المراقبة التركية.

وأكدت مصادر إعلامية سورية اليوم الخميس استكمال سيطرة الجيش السوري على ريف إدلب الجنوبي، وسط أنباء عن محاولات الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا استعادة مدينة سراقب الاستراتيجية التي خسرتها مطلع الشهر الجاري.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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