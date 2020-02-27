حفيد مبارك يهاجم أعداء جده بعد وفاته

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الراحل حسنى مبارك، رسالة لجده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعبيرا عن حزنه الشديد لفقدان جده.

إقرأ المزيد

وقال عمر علاء مبارك: "مصر كلها تمطر يوم وفاتك كأن سماءها بتعيط عليك والجامعات والمدارس كلها إجازة كأنها أعلنت الحداد عليك وتموت في أول يوم من أيام رجب كأن ربنا يفيض من فضله وكرمه عليك.. ووفاتك بعد أسبوع واحد من براءة أولادك اللي كانوا بيبروك وبيعطفوا عليك".

وتابع حفيد مبارك في بوست على صفحته في "فيسبوك": "تموت موتة كريمة على سريرك لا مسجون ولا مقتول ولا معتدى عليك.. وربنا طول عمرك لحد ما تشوف بلدك قوية وعفية وكل أعداءك في السجون اللي تآمروا عليك وفجأة ملايين المصريين يحزنوا ويِرثوك ويدعولك بالخير ويترحموا عليكو.. ويتعملك حداد رسمي وجنازة عسكرية وكبار القادة والوفود يصلوا عليك".

وتوفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 91 عاما بعد صراع مع المرض، حيث شيع جثمانه أمس الأربعاء، من مسجد المشير طنطاوي في القاهرة وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه بحضور الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي تقدم مراسم الجنازة.

المصدر: RT