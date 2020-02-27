الرئيس المصري يعزي الملك سلمان

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تعزية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان له: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يبعث برقية تعازي لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة سمو الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتوفي أمس الأربعاء الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز عن عمر ناهز 68 عاما، فيما أعلن الديوان الملكي أن صلاة الجنازة عليه ستقام عصر اليوم الخميس في مدينة الرياض.

المصدر: RT