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الرئيس الجزائري يعزي الملك سلمان بوفاة أمير سعودي

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الرئيس الجزائري يعزي الملك سلمان بوفاة أمير سعودي
Reuters AS
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعازيه للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بوفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

ونشر تبون تغريدة على "تويتر" قال فيها "وأنا بأرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، بلغني نبأ وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. فإثر هذا المصاب الجلل، أقدم تعازي الأخوية باسمي واسم الشعب الجزائري لجلالة الملك وكل الأسرة الكريمة للمرحوم وكافة الشعب السعودي الشقيق. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي أمس الأربعاء الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز عن عمر ناهز 68 عاما، فيما أعلن الديوان الملكي أن صلاة الجنازة عليه ستقام عصر اليوم الخميس في مدينة الرياض.

ووصل الرئيس الجزائري إلى السعودية، أمس الأربعاء، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارة تستغرق 3 أيام.

المصدر: "تويتر"

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