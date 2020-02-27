الرئيس الجزائري يعزي الملك سلمان بوفاة أمير سعودي

قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعازيه للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بوفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

ونشر تبون تغريدة على "تويتر" قال فيها "وأنا بأرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، بلغني نبأ وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. فإثر هذا المصاب الجلل، أقدم تعازي الأخوية باسمي واسم الشعب الجزائري لجلالة الملك وكل الأسرة الكريمة للمرحوم وكافة الشعب السعودي الشقيق. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأنا بأرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، بلغني نبأ وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.فإثر هذا المصاب الجلل ، أقدم تعازي الأخوية باسمي وإسم الشعب الجزائري لجلالة الملك وكل الأسرة الكريمة للمرحوم وكافة الشعب السعودي الشقيق.إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) February 27, 2020

وتوفي أمس الأربعاء الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز عن عمر ناهز 68 عاما، فيما أعلن الديوان الملكي أن صلاة الجنازة عليه ستقام عصر اليوم الخميس في مدينة الرياض.

ووصل الرئيس الجزائري إلى السعودية، أمس الأربعاء، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارة تستغرق 3 أيام.

المصدر: "تويتر"