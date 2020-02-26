وفاة الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبد العزيز

توفي اليوم الأربعاء الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبد العزيز عن عمر يناهز 68 عاما، فيما أعلن الديوان الملكي أن صلاة الجنازة عليه ستقام عصر يوم غد الخميس في مدينة الرياض.

ونعى عدد من الأمراء طلال بن سعود بن عبد العزيز في تغريدات استذكروا فيها خصال الراحل الذي عرف "بالتواضع والكرم ولين الجانب ومكارم الأخلاق".

نتقدم بخالص العزاء والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وعموم أسرة آل سعود الكرام في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير #طلال_بن_سعود_بن_عبدالعزيز سائلين المولى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/6u3AiApiT7 — خالد بن محمد بن تركي آل سعود (@AlSaudArtist) February 26, 2020

وولد الأمير طلال في الرياض عام 1952، ووالدته هي فوزة محمد الذيب، وقد تزوج من الأميرة البندري بنت عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السديري وله منها 5 أبناء وبنات، هم سارة ونورة وسعود ومشاعل وسلمان.

وسبق أن عمل الأمير طلال موظفا في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض سابقا وملك البلاد الحالي سلمان بن عبد العزيز آل سعود لنحو 25 عاما، كما شغل عدة مناصب رياضية في حياته، بينها رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، وعضو اللجنة الأولمبية السعودية، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة.

المصدر: "تويتر" + واس