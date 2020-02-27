السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر لتركيا رغم إعلان أنقرة خلوها من كورونا

دعت السفارة السعودية في أنقرة مواطنيها لتأجيل خطط سفرهم غير الضرورية لتركيا، بعد انتشار فيروس كورونا بشكل متزايد، رغم إعلان السلطات التركية خلو البلاد من مصابين بهذا الفيروس.

وحثت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، السعوديين الموجودين في تركيا، على اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للوقاية من الفيروس.

سفارة المملكة لدى تركيا @KSAembassyTR تُصدر تنبيهاً للمواطنين العازمين على السفر إلى #تركيا والمتواجدين فيها حالياً pic.twitter.com/ijwi4lgcmd — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 27, 2020

وجاء تحذير السعودية لمواطنيها، بعد انتشار فيروس كورونا بشكل متزايد في العديد من الدول، لكن المملكة لم تصدر تحذيرا مماثلا لمواطنيها بعدم زيارة البحرين والكويت المجاورتين، اللتين اكتشف فيها العديد من الإصابات بهذا الفيروس المستجد.

وطالبت السفارة السعودية السلطات التركية بإجراءات احتياطية على المسافرين.

يأتي تحذير السفارة في وقت تتخذ فيه تركيا تدابير احتياطية لمنع انتقال الفيروس إليها، مثل إغلاق المعابر الحدودية مع إيران بشكل مؤقت.

وأصدرت المملكة أمس الأربعاء تحذيرا جديدا لمواطنيها في 3 دول أوروبية، هي النمسا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 78 ألف شخص حول العالم، حتى الآن.

ونشرت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، بيانا، نصحت فيه مواطنيها بعدم السفر إلى إيطاليا أو اليابان، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 78064 شخصا، توفي منهم 2715 شخصا، فيما شفي حتى الآن 29850 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء.

المصدر: RT