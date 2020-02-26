مقتل جنديين تركيين في غارة جوية بسوريا
قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن اثنين من جنودها قتلا في غارة جوية بإدلب، شمال سوريا.
وأضافت الدفاع التركية أن اثنين من الجيش التركي أصيبا في الغارة ذاتها، مؤكدة أن قواتها ضربت على الفور أهدافا للقوات السورية في المنطقة.
وأشارت الوزارة التركية في بيان على "تويتر"، إلى أن العملية العسكرية ضد الأهداف السورية مستمرة.
Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2020
وتابعت الدفاع التركية قائلة إن "الجيش التركي تمكن من تحييد وإصابة 114 عنصرا من القوات الحكومية السورية، والسيطرة على 3 دبابات، وتدمير عدد من الآليات من بينها دبابات وقاذفات صواريخ تابعة للجيش".
Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2020
المصدر: RT + الدفاع التركية