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مقتل جنديين تركيين في غارة جوية بسوريا

أخبار العالم العربي

مقتل جنديين تركيين في غارة جوية بسوريا
Reuters / Umit Bektas
عناصر من الجيش التركي
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قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن اثنين من جنودها قتلا في غارة جوية بإدلب، شمال سوريا.

وأضافت الدفاع التركية أن اثنين من الجيش التركي أصيبا في الغارة ذاتها، مؤكدة أن قواتها ضربت على الفور أهدافا للقوات السورية في المنطقة.

وأشارت الوزارة التركية في بيان على "تويتر"، إلى أن العملية العسكرية ضد الأهداف السورية مستمرة.

وتابعت الدفاع التركية قائلة إن "الجيش التركي تمكن من تحييد وإصابة 114 عنصرا من القوات الحكومية السورية، والسيطرة على 3 دبابات، وتدمير عدد من الآليات من بينها دبابات وقاذفات صواريخ تابعة للجيش".

المصدر: RT + الدفاع التركية

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