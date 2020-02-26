الرئيس الموريتاني يبدأ أول زيارة رسمية له إلى السعودية

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى السعودية، هي الأولى له منذ انتخابه في يونيو 2019.

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وقالت الرئاسة الموريتانية، في بيان، إن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز"​​​.

ويرافق ولد الغزواني، في زيارته للمملكة، وفد كبير يضم وزراء الخارجية، والاقتصاد والصناعة، والبترول والطاقة والمعادن، والتجارة والسياحة، والتنمية الريفية.

وسيجري على هامش الزيارة توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات عدة، علما أن نواكشوط والرياض تربطهما علاقات قوية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وخاصة وأن المملكة تعد أكبر مستثمر عربي في موريتانيا.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية هي ثاني دولة خليجية يزورها الرئيس الموريتاني منذ انتخابه، بعد الإمارات، التي زارها في شهر يناير 2020.

أرحب بأخي محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا الشقيقة .. ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة، وأمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة. pic.twitter.com/R6E4nmAeQQ — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 2, 2020

المصدر: وكالات