 
مباشر
عاجل
وزارة الخزانة الأمريكية تدرج أفرادا وكيانات لبنانية على قائمة الإرهاب

الرئيس الموريتاني يبدأ أول زيارة رسمية له إلى السعودية

أخبار العالم العربي

الرئيس الموريتاني يبدأ أول زيارة رسمية له إلى السعودية
Reuters
الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nc7x

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى السعودية، هي الأولى له منذ انتخابه في يونيو 2019.

إقرأ المزيد
الرئيس الجزائري يصل إلى السعودية في زيارة رسمية
الرئيس الجزائري يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

وقالت الرئاسة الموريتانية، في بيان، إن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز"​​​.

ويرافق ولد الغزواني، في زيارته للمملكة، وفد كبير يضم وزراء الخارجية، والاقتصاد والصناعة، والبترول والطاقة والمعادن، والتجارة والسياحة، والتنمية الريفية.

وسيجري على هامش الزيارة توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات عدة، علما أن نواكشوط والرياض تربطهما علاقات قوية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وخاصة وأن المملكة تعد أكبر مستثمر عربي في موريتانيا.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية هي ثاني دولة خليجية يزورها الرئيس الموريتاني منذ انتخابه، بعد الإمارات، التي زارها في شهر يناير 2020.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا