مع تزايد الطلب والسعر .. وزارة الاقتصاد السورية تمنع تصدير الكمامات
Reuters
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أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا قرارا بمنع تصدير كمامات الأنف والفم، وذلك وسط ازدياد الطلب عليها وارتفاع أسعارها.
ويقضي القرار بمنع تصدير جميع أنواع الكمامات المعقمة وغير المعقمة.
ويعد القرار الذي وقعه وزير الاقتصاد، سامر الخليل نافذا ومعمولا به من تاريح صدوره.
وتشهد البلاد حالة من الإقبال غير المسبوق على الكمامات وسط المخاوف من انتشار فيروس "كورونا"، وخاصة بعد الإشاعات التي تكررت أكثر من مرة وتحدثت عن وجود حالات للإصابة بالفيروس، إلا أن وزارة الصحة نفت ذلك بشكل قطعي.
المصدر: RT