دول عربية تنعى الرئيس المصري الراحل حسني مبارك

نعت عدة دول عربية الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، الذي توفي اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض في إحدى مستشفيات القاهرة.

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وبعثت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وفلسطين، برقيات تعزية بوفاة الرئيس المصري الأسبق.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بإرسال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق المواساة في وفاة مبارك.

وبعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة مبارك، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أرسل برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس الأسبق مبارك.

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ونعى رئيس فلسطين محمود عباس، اليوم، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وفقا لوكالة أنباء فلسطين "وفا".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تعازي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك السعودية، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في مصر، الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

المصدر: RT