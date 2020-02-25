الكشف عن تفاصيل تشييع جثمان مبارك وموعد جنازته العسكرية

كشفت مصادر لـRT عن تفاصيل وموعد إقامة الجنازة العسكرية للرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

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وقالت المصادر إنه تقرر إقامة جنازة عسكرية، غدا الأربعاء، للرئيس الراحل عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وأكدت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الراحل أن هناك استعدادات داخل مقبرة أسرة مبارك في منطقة المقطم شرق القاهرة، لاستقبال ودفن جثمانه.

وكانت رئاسة الجمهورية في مصر أصدرت بيان نعي مبارك، جاء فيه: "تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

وتابعت رئاسة الجمهورية: "وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020".

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، حسبما أعلن رسميا.

المصدر: RT