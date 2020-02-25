الرئيس الجزائري يستقبل أمير قطر (فيديو+صور)

استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بمطار العاصمة الجزائر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الرئيس تبون تحادث مع أمير دولة قطر وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تحادث رئيس الجمهورية, عبد المجيد #تبون هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة, مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, @TamimBinHamad الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق يوما واحدا https://t.co/kqfWOPMG9wpic.twitter.com/R8sE6Vslgc — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) February 25, 2020

وحضر مراسم استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم ومسؤولون كبار في الدولة الجزائرية.

وكان أمير دولة قطر قد حل بتونس، أمس الاثنين، حيث استقبله رئيس البلاد، قيس سعيد، في زيارة "تأتي تجسيدا للرغبة المشتركة في مزيد من دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين"، وفقا لما نقلته الرئاسة التونسية.

المصدر: وكالات