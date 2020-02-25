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الرئيس الجزائري يستقبل أمير قطر (فيديو+صور)

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يستقبل أمير قطر (فيديو+صور)
AFP
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
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استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بمطار العاصمة الجزائر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الرئيس تبون تحادث مع أمير دولة قطر وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر مراسم استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم ومسؤولون كبار في الدولة الجزائرية.

وكان أمير دولة قطر قد حل بتونس، أمس الاثنين، حيث استقبله رئيس البلاد، قيس سعيد، في زيارة "تأتي تجسيدا للرغبة المشتركة في مزيد من دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين"، وفقا لما نقلته الرئاسة التونسية.

المصدر: وكالات

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