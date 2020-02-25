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وزارة الصحة الأردنية تنفي إصابة مريضة بفيروس "كورونا"

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وزارة الصحة الأردنية تنفي إصابة مريضة بفيروس
Reuters Royal Jordanian Airlines
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نفت وزارة الصحة الأردنية، ما تداولته وسائل إعلام أمس الاثنين، حول إصابة مريضة بفيروس "كورونا" في أحد مشافي المملكة.

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وقال مسؤول ملف "كورونا" في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور عدنان أسحق، في بيان صحفي: " جرت المتابعة مع المستشفى لحظة انتشار المعلومة، وللتأكد منها تم إجراء فحص من قبل المختبرات المركزية في الوزارة، أن الفحوص أثبتت عدم إصابة المريضة المذكورة بالفيروس".

وبين الدكتور إسحق، أن الأردن خال تماما من أي إصابة بفيروس "كورونا"، مهيبا بوسائل الإعلام، التأكد من أي معلومة متداولة من المصدر الرسمي والوحيد بوزارة الصحة، للحيلولة دون إثارة الرعب والهلع بين المواطنين لمجرد معلومات مغلوطة تحتاج لتوضيح.

المصدر: بترا

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