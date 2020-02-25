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سوريا.. اختطف نفسه ليبتز والده بفدية مالية كبيرة

أخبار العالم العربي

سوريا.. اختطف نفسه ليبتز والده بفدية مالية كبيرة
موقع وزارة الداخلية السورية
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جرت في محافظة حماة السورية عملية خطف مفبركة قام بها أحد الشبان بالتنسيق مع أصدقائه ليبتز فيها والديه ويحصل منه على فدية مالية كبيرة.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن المدعو، محمد ن (20 عاما)، اعترف بأنه صوّر مع آخرين مقطع فيديو لعملية اختطاف مفبركة يظهر فيها معصوب العينين ومقيدا، وأرسل محادثة إلى والده "لإيهامه بأنه مخطوف" ثم طالبه "الخاطفون" بفدية بلغت 20 ألف دولار (تعادل نحو 20 مليون ليرة سورية) وهددوا بقتل ولده إن لم يدفع الفدية.

وأضافت الوزارة أن "المخطوف" أتلف جواله وشرائح الاتصال وبطاقته الشخصية وأوراقه الثبوتية وأخفاها في حفرة بالتراب في ضاحية أبي الفداء في محافظة حماة.

وكان شقيق محمد قدم بلاغا للشرطة بأن مجهولين اختطفوا شقيقه بعد مغادرته قريته (قمحانة) قاصداً مدينة حماة حيث "فُقد"....

المصدر: RT

 

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