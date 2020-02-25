البحرين تتحرك لمنع انتشار "كورونا".. تعليق رحلات جوية وإجراءات مشددة

علقت البحرين جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" في أراضيها.

وقالت هيئة شؤون الطيران المدني في المملكة إنها تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، حيث سيجري فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.

وشددت في بيانها على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس "كورونا".

كما خصصت رقما هاتفيا للمسافرين البحرينيين وللمقيمين المتواجدين في المناطق الموبوءة، ودعتهم إلى الاتصال من خلاله بالجهات البحرينية المعنية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان وزارة الصحة البحرينية، أمس الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" لمواطن بحريني، قالت إنه قادم من إيران.

المصدر: بنا