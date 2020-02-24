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الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق

أخبار العالم العربي

الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق
Reuters
الطيران الكويتي - أرشيف -
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أعلنت الإدارة العامة للطيران في الكويت، اليوم الاثنين، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة، بعد ظهور حالات إصابة بـ"كورونا".

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وقالت الإدارة في بيان، إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت وكانوا في العراق خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.

وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من العراق، نظرا إلى الوضع الحالي.

وأكدت الإدارة العامة للطيران في الكويت، أنه سيتم أيضا منع نقل ركاب الترانزيت القادمين من العراق.

وأعلنت السلطات الكويتية، في وقت سابق من اليوم، عن إصابة 3 أشخاص عائدين من إيران بالفيروس، بينهم مواطن سعودي.

المصدر: "كونا"

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