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العراق يغلق معبرا حدوديا مع الكويت وسط مخاوف من انتشار فيروس "كورونا"

أخبار العالم العربي

العراق يغلق معبرا حدوديا مع الكويت وسط مخاوف من انتشار فيروس
Reuters TAS/JAS
إجراءات احترازية ضد كورونا في العراق
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قال مدير ناحية منطقة سفوان العراقية، اليوم الاثنين، إن العراق أغلق معبر سفوان الحدودي مع الكويت أمام حركة المسافرين والتجارة، بطلب من السلطات الكويتية.

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وأعلنت السلطات الكويتية، اليوم الاثنين، عن إصابة 3 أشخاص عائدين من إيران بالفيروس، بينهم مواطن سعودي، كما أعلنت البحرين بدورها تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لدى مواطن قادم من إيران أيضا.

ومدد العراق يوم السبت قرار منع دخول غير العراقيين من إيران التي أكدت حتى الآن 47 إصابة بالفيروس و12 حالة وفاة.

المصدر: وكالات

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