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العراق.. حجر وافد سعودي للتأكد من عدم إصابته بفيروس "كورونا"

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العراق.. حجر وافد سعودي للتأكد من عدم إصابته بفيروس
Reuters Reuters Photographer
محافظة كربلاء في العراق - أرشيف
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أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، وسط العراق، اليوم الاثنين، حجر وافد سعودي الجنسية في مستشفى المدينة العام لغرض التحقق من وضعه الصحي.

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وقالت الشرطة في بيان صحفي، إن "سعوديا يرقد حاليا في المستشفى الحسيني، لكن إصابته بالفيروس غير مؤكدة، وهناك بعض الشكوك فقط".

وأضافت، أن "الكوادر الصحية تجري فحوصات حاليا علما أنه قدم من السعودية عبر مطار النجف قبل 5 أيام".

وأشارت الشرطة، إلى "وجود حالة ثانية لإيراني الجنسية، حامت الشكوك حول حالته الصحية، لكن جرى التأكد من سلامته وإخلاء سبيله".

المصدر: RT

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