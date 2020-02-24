 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: غارات إسرائيلية على أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة

العراق يعلن عن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" على أراضيه لدى مواطن إيراني

أخبار العالم العربي

العراق يعلن عن أول حالة إصابة بفيروس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nbql

قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، إن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية)، أظهرت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

إقرأ المزيد
مخاوف من تحول
مخاوف من تحول "كورونا" إلى وباء عالمي بعد تفشي الفيروس في دول منها عربية

وقالت الوزارة العراقية إن الطالب الإيراني كان قد دخل البلاد قبل قرار خلية الإزمة الوزارية بحظر دخول الإيرانيين إلى البلاد.

وكشفت الوزارة في تصريح لها أنه تم الكشف عن الإصابة عند قيام الفرق الصحية بالتحري عن الزائرين والطلبة في إماكن إقامتهم، وتمت إحالته للمستشفى المخصص وأرسلت عينات أخذت منه للفحص المخبري مع وضعه في الحجر الصحي، وأن التحاليل أظهرت أنه حامل للفيروس.

وأضافت الوزارة أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات، حسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والأشخاص الذين اختلطوا مع حامل الفيروس، داعية المواطنيين العراقيين إلى التعاون مع الإجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية قدر المستطاع.

وفي إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس "كورونا" وبعد إعلان الكويت عن 3 حالات إصابة، قال مدير ناحية منطقة سفوان العراقية، اليوم الاثنين، إن العراق أغلق معبر سفوان الحدودي مع الكويت أمام حركة المسافرين والتجارة، بطلب من السلطات الكويتية.

كذلك مددت السلطات العراقية، أمس الأحد، منع دخول الإيرانيين والوافدين لمدة 15 يوما كإجراء احترازي بسبب فيروس "كورونا".

كما نصحت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، أالسبت الماضي، مواطنيها بعدم السفر إلى إيران، كإجراء وقائي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قصة حراك مستمر.. "يتنحاو قاع" ما يزال يصدح في شوارع الجزائر