"سانا" و"المرصد": الجيش السوري يحرز تقدما لافتا في ريف إدلب ويقضي على "مجموعات تركية"

أعلنت وكالة "سانا" السورية الرسمية، صباح اليوم الاثنين، عن استعادة القوات الحكومية السيطرة على عدد من قرى ريف إدلب الجنوبي في ضربة جديدة للقوات المدعومة من تركيا.

إقرأ المزيد

وقالت "سانا" إن الجيش السوري "حرر قرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة وأرينبة وسطوح الدير بعد معارك مع المجموعات الإرهابية".

وذكرت الوكالة أن الجيش "اشتبك مع مع عناصر تنظيم جبهة النصرة والمجموعات مدعومة من تركيا في تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة".

وأشارت إلى أن وحدات الجيش سيطرت على قريتي أرينبة وسطوح الدير بريف إدلب الجنوبي وأنها تتقدم باتجاه دير سنبل وترملا.

تأتي هذه التطورات غداة سيطرة الجيش السوري على قريتي الشيخ دامس وحنتوتين جنوب غرب وشمال غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

من جانبه، ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض اليوم الاثنين أن قوات الجيش السوري "واصلت تقدمها جنوب مدينة إدلب بغطاء جوي روسي، وتمكنت من قضم مزيد من المناطق، ليرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها خلال الساعات الماضية إلى 7 مناطق، وهي الشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير".

المصدر: سانا+ المرصد السوري لحقوق الإنسان