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"سانا": الجيش السوري يستعيد قريتين بمحيط معرة النعمان في ريف إدلب

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الجيش السوري يحرر قريتي الشيخ دامس وحنتوتين غربي مدينة معرة النعمان بريف إدلب
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استعادت وحدات الجيش السوري قريتي الشيخ دامس وحنتوتين غربي مدينة معرة النعمان بريف إدلب، حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، مساء اليوم الأحد.

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وأشارت الوكالة إلى أن وحدات الجيش حررت القريتين المذكورتين جنوب غرب وشمال غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وذلك "بعد أن دمرت آخر تجمعات الإرهابيين وتحصيناتهم ولاحقت فلولهم المندحرة باتجاه بلدتي كفرسجنة ومعرزيتا".

وذكرت الوكالة أن العملية العسكرية على هذا المحور أسفرت عن "تدمير 3 عربات للإرهابيين ومصادرة ذخائر وعتاد كانت بحوزتهم".

وكان الجيش السوري بسط سيطرته على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية بريف إدلب، ضمن تقدم قواته في منطقة إدلب لخفض التصعيد، والذي بدأه الجيش ردا على عمليات قصف متكررة من قبل الفصائل المسلحة المتمركزة في هذه المنطقة، وتنضوي معظمها تحت لواء "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا).

المصدر: سانا

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