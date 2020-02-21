مستشار قانوني سعودي: أغنية "بنت مكة" انتهاك صارخ وعقوبته السجن 5 سنوات

أفاد المحامي والمستشار القانوني السعودي، أحمد عجب، بأن إنتاج أغنية "بنت مكة"، يعد انتهاكا صارخا للنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة.

وقال عجب، "إن هذا الانتهاك يستوجب تطبيق أقصى العقوبة الواردة بالمادة 6 بنظام الجرائم المعلوماتية، وهي السجن مدة 5 سنوات، وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال".

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وأضاف المحامي والمستشار القانوني أنه لا يستبعد ترحيل المتورطين.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قد وجه بتوقيف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب "بنت مكة"، الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة، ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

‏وتضمن توجيه أمير مكة، إحالة المسؤولين للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو كليب بعنوان "أنا بنت مكة"، حيث ظهرت فتاة في الفيديو تغني في قاعة شاي باللغتين العربية والانجليزية، كما وثق المقطع وجود شباب وفتيات بأعمار مختلفة يرقصون على أنغام الموسيقى.

وأثار الفيديو الجدل بين السعوديين، حيث شددوا على أن "ذلك يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية أبنائها الرفيعة".

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على" تويتر" هاشتاغ بعنوان "لستن بنات مكة"، معربين عن غضبهم من الفيديو كليب.

#لستن_بنات_مكه

المشكلة ان هذا كليب وانتاج شركة ومو اجتهاد شخصي مين اعطاهم الحق والتصريح بعمل الكليب بمكه ومين الشركة الي تجرأت على كذا pic.twitter.com/llJFYMthmM — ‏💙 HEMO 💙 (@abuwasam30) February 20, 2020

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية + "تويتر"