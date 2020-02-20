بعد جدل أثاره كليب "بنت مكة".. أمير منطقة مكة المكرمة يأمر بإيقاف منتجيه ومعاقبتهم

وجه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بإيقاف المسؤولين عن انتاج فيديو أغنية "بنت مكة"، "المسيء لعادات وتقاليد" أهالي مكة، والذي "يتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة".

ووفقا لما أعلنته إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، فقد تضمن توجيه الأمير خالد الفيصل، إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

أمير مكة #خالد_الفيصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب ( بنت مكه ) الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

.. تضمن توجيه سموه إحالتهم للجهات المختصه للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.#لستن_بنات_مكهpic.twitter.com/zVqggEujfh — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) February 20, 2020

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو كليب بعنوان "أنا بنت مكة"، حيث ظهرت فتاة في الفيديو تغني في قاعة شاي باللغتين العربية والانجليزية، كما وثق المقطع وجود شباب وفتيات بأعمار مختلفة يرقصون على أنغام الموسيقى.

وأثار الفيديو الجدل بين السعوديين، حيث شددوا على أن "ذلك يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية أبنائها الرفيعة".

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على" تويتر" هاشتاغ بعنوان "لستن بنات مكة"، معربين عن غضبهم من الفيديو كليب.

#لستن_بنات_مكه

المشكلة ان هذا كليب وانتاج شركة ومو اجتهاد شخصي مين اعطاهم الحق والتصريح بعمل الكليب بمكه ومين الشركة الي تجرأت على كذا pic.twitter.com/llJFYMthmM — ‏💙 HEMO 💙 (@abuwasam30) February 20, 2020

المصدر: وسائل إعلام سعودية