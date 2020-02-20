العراق يعلق جميع رحلاته الجوية من وإلى إيران

أعلنت وزارة النقل العراقية، تعليق جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران، عقب إعلان حكومة طهران عن وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" في مدينة قم غربي البلاد.

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وقالت الوزارة في بيانها: "نعلن تعليق الرحلات للخطوط الجوية العراقية، من وإلى إيران بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بكورونا، وحتى إشعار آخر".

وأضافت الوزارة، أن "ذلك جاء بعد التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الفيروس إلى الأراضي العراقية، وأن هذا القرار يشمل مطاري بغداد والنجف، باستثناء الوفود الدبلوماسية والعراقيين المتواجدين حاليا في إيران".

وشددت الوزارة على أن "على الوفود المستثناة من القرار أن يخضعوا لإجراءات الفحص الطبي من قبل فرق وزارة الصحة عند دخولهم البلاد".

وأكدت الوزارة، "استعدادها بالتعاون مع وزارة الصحة لإجلاء العراقيين المتواجدين في إيران ونقلهم إلى العراق، بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتهم".

ونشرت وسائل إعلام عراقية، وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية تتضمن تعليق منح السمة السياحية لحاملي الجوازات الإيرانية، ومنع دخول الوافدين من إيران.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن وثائق صادرة من وزارة الصحة تضمنت مقترحات خلية الأزمة بشأن فيروس "كورونا"، ومنها "منع دخول الوافدين من إيران والعراقيين من السفر إليها".

المصدر: "السومرية نيوز"