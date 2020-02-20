السعودية.. 43 فرقة لمكافحة الجراد في المنطقة الشرقية (فيديو)

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، إن فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، تواصل مكافحة أسراب الجراد القادمة من الحدود الجنوبية.

وقالت الوزارة إن فرق المكافحة التي يصل عددها إلى 43 فرقة، تتوزع في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وقد بدأت أعمالها بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية، لمكافحة الجراد داخل النطاق العمراني، بالإضافة إلى مقاومته في المزارع خارج النطاق العمراني.

وصرح المدير العام لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، محمد الشمراني، بأن الجراد في المنطقة الشرقية انتقل إلى النطاق العمراني نتيجة لجفاف مناطق التكاثر المحيطة، وعدم ملاءمة البيئة خارج النطاق العمراني للتكاثر.

وكشف الشمراني أن الأحوال الجوية غير المستقرة أثرت على عمليات المكافحة نظرا لطيران الجراد على ارتفاعات عالية.

ودعا المسؤول السعودي، إلى عدم تناول الجراد، نظرا لتسممه بمبيدات الرش، التي قد تسبب تسمما لمن يتناول الجراد، كما طلب من المواطنين الإبلاغ عن حالات الجراد عبر تطبيق "بلغ" التابع للوزارة، أو إرسال رسالة على "واتس آب" إلى الرقم 0530233560.

#الدمام_الان / #الجراد

شاهد لحظة وصول الجراد لأجواء #الدمام والمنطقة الشرقية

لا إله إلا الله



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إلى ذلك، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انتهائها من عمليات مكافحة الجراد في الموسم الشتوي بالساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وتطهير مناطق التكاثر الشتوي في مكة المكرمة، وعسير، والباحة، وجازان، خلال شهر فبراير، مؤكدة خلوها من مجاميع الحشرات الكاملة والحوريات.

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وأوضحت الوزارة أنه يتوقع حدوث المزيد من غزو الجراد الصحراوي خلال الأيام والأسابيع القادمة نظرا لظروف الجراد في اليمن، مؤكدة وجود أسراب ومجموعات بكثافات عالية.

كما توقعت وزارة البيئة السعودية بدء الأسراب في النضج والتزاوج كبداية للتكاثر الربيعي مع هطول الأمطار الربيعية المتوقعة خلال مطلع مارس القادم وسط وشمال المملكة، والمصاحبة لبداية الاعتدال في درجات الحرارة، لتبدأ بعد ذلك الهجرة نحو مواسم التكاثر الصيفي بالدول المجاورة.

وعن حالة الجراد الصحراوي في البلدان المجاورة للمملكة، أكدت الوزارة أن آخر تقرير صادر من مركز معلومات الجراد الصحراوي، بمنظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة (فاو)، أشار إلى أن هناك تفاقما للإصابة بشكل كبير جدا في دول جنوب شرق إفريقيا واليمن، حيث ما زال التهديد غير المسبوق منذ 25 سنة، عالي المستوى على المحاصيل والأمن الغذائي.

وأوضحت الوزارة أن "الفاو" أوصت في تقاريرها الدورية وآخرها بتاريخ 28 يناير، بضرورة استمرار الاستكشاف واليقظة التامة والاستعداد لمواجهة خطر آفة الجراد الصحراوي في جميع البلدان المعنية بمواسم التكاثر.

المصدر: "واس"