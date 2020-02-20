إجلاء آلاف الجمال من ميناء طرابلس في ليبيا عقب تعرضه للقصف

قال أحد التجار الليبيين إن 3 آلاف جمل مستوردة من أستراليا، نقلت من ميناء طرابلس خلال الليل، عقب تعرضه لقصف بقذائف المدفعية، فيما أشير إلى سرقة مسلحين 125 جملا لدى مرورها بالعاصمة.

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وقال التاجر المحلي، إن "الجمال غادرت الميناء بطرابلس بعد وقت قصير من منتصف الليل وسيقت على طول الطريق السريع المؤدي غربا إلى مدينة الزاوية، على بعد نحو 45 كيلو مترا".

وأضاف أن "مجموعة محلية مسلحة سرقت 125 جملا أثناء مرورها عبر منطقة جنزور في طرابلس".

صور | قطعان الإبل المستوردة تصل مشيًا إلى محطتها الأخيرة بمدينة #الزاوية في رحلة استغرقت ليلة كاملة قاطعة مسافة 40 كم اقتاتت فيها على الحشائش وواجهت صعوبات مع فتحات تصريف المجاري منزوعة الأغطية على طول الطريق. #ليبيا#المرصدpic.twitter.com/3acH04vOCd — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 20, 2020

وتابع: "أن رجل أعمال من مدينة الزاوية اشترى الجمال بعد أن سمع أنها تباع بسعر رخيص في أستراليا، حيث أفادت تقارير إعلامية أسترالية‭ ‬بأن السلطات تعدم آلاف الإبل التي بدأت البحث عن مياه نادرة في مناطق سكنية".

وكانت الإبل تنقل عادة إلى مدينة الزاوية على متن شاحنات، لكن ونظرا لعدم توفر أي منها قرر مالكها نقلها سيرا خوفا من تعرض الميناء للقصف مجددا.

VIDEO | Hundreds of camels were seen crossing Al-Shat road in #Tripoli, after they were taken out early Wednesday evening from the port, according to customs sources. Customs officers assured citizens against fears that the camels were stray. #Libyahttps://t.co/Ftezmhemvu — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 20, 2020

وغالبا ما تستورد ليبيا الإبل والماعز من السودان، ويؤكل لحم الإبل على نطاق واسع في البلاد.

وأعلن "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر توجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، لإضعاف إمكانيات من أسماهم بـ"المرتزقة" الذين وصلوا من سوريا.

المصدر: رويترز