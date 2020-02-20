 
مباشر

إجلاء آلاف الجمال من ميناء طرابلس في ليبيا عقب تعرضه للقصف

أخبار العالم العربي

إجلاء آلاف الجمال من ميناء طرابلس في ليبيا عقب تعرضه للقصف
twitter.com/ObservatoryLY
مرور الجمال من وسط مدينة طرابلس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nb2d

قال أحد التجار الليبيين إن 3 آلاف جمل مستوردة من أستراليا، نقلت من ميناء طرابلس خلال الليل، عقب تعرضه لقصف بقذائف المدفعية، فيما أشير إلى سرقة مسلحين 125 جملا لدى مرورها بالعاصمة.

إقرأ المزيد
المؤسسة الليبية للنفط تعلن إخلاء ميناء طرابلس من الناقلات بعد قصفه
المؤسسة الليبية للنفط تعلن إخلاء ميناء طرابلس من الناقلات بعد قصفه

وقال التاجر المحلي، إن "الجمال غادرت الميناء بطرابلس بعد وقت قصير من منتصف الليل وسيقت على طول الطريق السريع المؤدي غربا إلى مدينة الزاوية، على بعد نحو 45 كيلو مترا".

وأضاف أن "مجموعة محلية مسلحة سرقت 125 جملا أثناء مرورها عبر منطقة جنزور في طرابلس".

وتابع: "أن رجل أعمال من مدينة الزاوية اشترى الجمال بعد أن سمع أنها تباع بسعر رخيص في أستراليا، حيث أفادت تقارير إعلامية أسترالية‭ ‬بأن السلطات تعدم آلاف الإبل التي بدأت البحث عن مياه نادرة في مناطق سكنية".

وكانت الإبل تنقل عادة إلى مدينة الزاوية على متن شاحنات، لكن ونظرا لعدم توفر أي منها قرر مالكها نقلها سيرا خوفا من تعرض الميناء للقصف مجددا.

وغالبا ما تستورد ليبيا الإبل والماعز من السودان، ويؤكل لحم الإبل على نطاق واسع في البلاد.

وأعلن "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر توجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، لإضعاف إمكانيات من أسماهم بـ"المرتزقة" الذين وصلوا من سوريا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الإمبراطورية إلى الجحيم