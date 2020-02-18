المؤسسة الليبية للنفط تعلن إخلاء ميناء طرابلس من الناقلات بعد قصفه

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إجلاء ناقلات الوقود عن ميناء طرابلس، وإلغاء كافة عمليات التفريغ، عقب سقوط قذائف بالقرب من ناقلة محملة بغاز النفط المسال "غاز الطهي".

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وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، إن "الهجوم الذي استهدف ميناء طرابلس الثلاثاء، كاد أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية، وتأثير جسيم على المواطنين في مدينة مكتظة مثل طرابلس".

وأضاف: "المدينة تفتقر لأماكن تخزين الوقود وهي تعاني من خروج مستودعات التخزين الرئيسية عن الخدمة بسبب الحروب بطريق المطار، وبالتالي ستكون النتائج فورية وهذا سيزيد من معاناة المواطنين".

وتابع: "سيؤدي الأمر إلى تعطل المستشفيات والمدارس ومحطات توليد الطاقة والخدمات الحيوية الأخرى، ونحن ندين هذا السلوك بشدّة".

وطالب صنع الله، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتجنب تصعيد خطير في الصراع والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط بإدارة الوقود بيسر.

وأشارت المؤسسة في وقت لاحق، إلى أن ناقلة الغاز المسال وناقلة بنزين كانتا في ميناء طرابلس غادرتا على الفور إلى المياه الآمنة، فيما تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بالبحث عن طرق بديلة لتزويد طرابلس والمناطق المحيطة بها بالوقود.

المصدر: RT