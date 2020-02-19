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المسماري: أردوغان يصرح وكأنه الرئيس الفعلي لطرابلس

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المسماري: أردوغان يصرح وكأنه الرئيس الفعلي لطرابلس
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الناطق باسم "الجيش الليبي" أحمد المسماري
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اعتبر الناطق باسم "الجيش الليبي" أحمد المسماري، أنه لا تهاون مع الإرهابيين ولا هدنة مع "محتل أجنبي"، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصرح وكأنه الرئيس الفعلي لطرابلس.

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وقال في مؤتمر صحفي: "أردوغان يعمل على التصعيد في الأزمة الليبية".

وأضاف: "أردوغان لا يهتم بالشعب الليبي أو مصيره، وإنما بالغاز والنفط الليبي"، مشددا أنه "لا تهاون مع الإرهابيين ولا هدنة مع محتل".

وجدد المسماري التأكيد على أن "الجيش الليبي"، "سيرد وبقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار، ومن أي جهة كانت".

وأشار، إلى أن "معركة المال ستنتهي قريبا جدا في طرابلس".

وتابع: "القائد العام المشير خليفة حفتر يقف مع أي مبادرة للسلام، ولن نتنازل عن حلمنا في تحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد".

ودعا المسماري كافة المقاتلين والمسلحين إلى تسليم أنفسهم مؤكدا أن "الجيش الليبي" والمشير خليفة حفتر سيؤمنون الطرق السالكة والآمنة لعودتهم إلى ديارهم.

المصدر: وكالات

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