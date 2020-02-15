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أردوغان: ملتزمون حتى النهاية باتفاق التدريب والأمن الموقع مع السراج

أخبار العالم العربي

أردوغان: ملتزمون حتى النهاية باتفاق التدريب والأمن الموقع مع السراج
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه أنقرة ستواصل الالتزام باتفاق التدريب والأمن الذي وقعته مع رئيس حكومة في ليبيا "الوفاق الوطني" فايز السراج، حتى النهاية.

ونقلت قناة "إن تي في" التلفزيونية، عن الرئيس التركي رجب طيب أروغان قوله: "إن روسيا تدير الصراع في ليبيا على أعلى مستوى".

وأضافت أن أردوغان شدد على أن أنقرة ستواصل دعم حكومة السراج.

وكان قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر قد أكد في كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي، أنه "‏لا سلم في بلاده إلا بهزيمة المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا".

وقال حفتر، إن "الجيش الوطني الليبي لن يتوقف ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن".

وأضاف: "لن نساوم أو نفرط في ما ضحى من أجله أبناؤنا ولن نحيد عن ثوابتنا، وهي تحرير البلاد من المليشيات المسلحة".

المصدر: وكالات

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