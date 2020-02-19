الأمم المتحدة تطلب 500 مليون دولار لتمويل مساعدات إنسانية لسوريا

يعتزم نائب أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، تقديم خطة منقحة لمجلس الأمن الدولي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل تقديم مساعدات إنسانية لسكان مناطق شمال غربي سوريا.

وقال المسؤول الأممي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأربعاء: "تتواصل العمليات الإنسانية، لكن حجم المساعدات الحالي لا يكفي. لقد أبلغت مجلس الأمن الدولي بضرورة توفير 36 مليون دولار لمساعدة النازحين للأشهر الستة المقبلة، لكن من الواضح الآن أن هذا المبلغ ليس كافيا. في الأيام القليلة المقبلة، سنقدم خطة منقحة بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل المساعدات لـ1.1 مليون نسمة".

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وذكر لوكوك، أنه تجرى "دراسة جميع إمكانيات توسيع المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا".

وأضاف: "نناقش مع تركيا إمكانية فتح المعابر الحدودية على الحدود خلال سبعة أيام في الأسبوع".

وأشار إلى أنه تم "التوجه إلى الحكومة السورية للحصول على إذن لتقييم الوضع في المناطق الخاضعة للجيش السوري".

المصدر: تاس