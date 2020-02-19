استقبال حافل لأول طائرة ركاب تصل مطار حلب منذ 2011
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وصلت اليوم الأربعاء أول طائرة ركاب إلى مطار حلب الدولي قادمة من العاصمة السورية دمشق، بعد انقطاع دام نحو 8 سنوات.
مطار حلب يستقبل أول رحلة ركاب منذ 8 سنوات— RT Arabic (@RTarabic) February 19, 2020
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وأعلن وزير النقل السوري علي حمود الاثنين الماضي استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، وقال إن أول رحلة جوية ستقلع الأربعاء من دمشق إلى حلب.
ويأتي إعلان استئناف العمل بمطار حلب، بعدما أكد الجيش السوري، استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، مؤكدا استمراره في تقدمه الميداني.
المصدر: RT