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استقبال حافل لأول طائرة ركاب تصل مطار حلب منذ 2011

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استقبال حافل لأول طائرة ركاب تصل مطار حلب منذ 2011
استقبال حافل لأول طائرة ركاب تصل مطار حلب منذ 2011
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وصلت اليوم الأربعاء أول طائرة ركاب إلى مطار حلب الدولي قادمة من العاصمة السورية دمشق، بعد انقطاع دام نحو 8 سنوات.

وأعلن وزير النقل السوري علي حمود الاثنين الماضي استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، وقال إن أول رحلة جوية ستقلع الأربعاء من دمشق إلى حلب.

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ويأتي إعلان استئناف العمل بمطار حلب، بعدما أكد الجيش السوري، استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، مؤكدا استمراره في تقدمه الميداني.

المصدر: RT

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