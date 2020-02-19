استقبال حافل لأول طائرة ركاب تصل مطار حلب منذ 2011

وصلت اليوم الأربعاء أول طائرة ركاب إلى مطار حلب الدولي قادمة من العاصمة السورية دمشق، بعد انقطاع دام نحو 8 سنوات.

مطار حلب يستقبل أول رحلة ركاب منذ 8 سنوات

https://t.co/9igNR8TFCG — RT Arabic (@RTarabic) February 19, 2020

وأعلن وزير النقل السوري علي حمود الاثنين الماضي استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، وقال إن أول رحلة جوية ستقلع الأربعاء من دمشق إلى حلب.

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ويأتي إعلان استئناف العمل بمطار حلب، بعدما أكد الجيش السوري، استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، مؤكدا استمراره في تقدمه الميداني.

المصدر: RT