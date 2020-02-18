"حقوق الإنسان" تكشف حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاج في العراق

كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي اليوم الثلاثاء، عن مقتل 545 شخصا في الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي.

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وقال البياتي في بيان صحفي، إن "عدد القتلى بلغ 545 شخصا، بينهم 17 رجل أمن"، مشيرا إلى أن الاعتقالات شملت 2800 شخصا، لكن لم يبق في السجن حتى الآن سوى 38 منهم فقط".

وأضاف: "بلغ عدد المختطفين 79 بينهم أربع فتيات، وأطلق سراح 22 منهم، بينهم فتاة واحدة"، مؤكدا أن "عدد الإصابات بلغ 24 ألف إصابة".

وعبر البياتي عن أمله في أن يعتمد رئيس الحكومة المقبلة، على مستشارين ملمين بحقوق الإنسان بدل الاعتماد على القيادات الأمنية فقط في التعامل مع ملف ‫التظاهرات ‫والاحتجاجات، التي كانت الأسوأ من جانب حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة من تاريخ ‫العراق الجديد بعد عام 2003.

المصدر: RT