العراق.. إحصائية جديدة بشأن قتلى ومختطفي ومعتقلي الاحتجاجات

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، عن إحصائية جديدة، حول عدد ضحايا الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان توضيحي إن "أرقام المفوضية كانت صحيحة ولم تكن فلكية، كما تم اتهامها من قبل البعض"، مبينا أن "أرقام المفوضية منذ الأول من أكتوبر 2019 حتى الثلاثين من ينار الماضي".

وأضاف أن "عدد القتلى بلغ 536 بينهم 17 رجل أمن، وعدد المصابين بلغ 23545 بينهم 3519، بينما عدد المعتقلين فكان 2713"، مشيرا إلى أن "328 منهم قيد الاحتجاز".

وأشار البياتي إلى أن "عدد المختطفين 72 محتجا، أطلق سراح 22 منهم فقط، وكانت حالات الاغتيال 49، حالة أدت إلى القتل، بينما هناك 13 إصابة، وفشلت 14 محاولة".

وتابع "بلغ عدد إجمالي الأضرار في المباني العامة والخاصة، 418".



المصدر: RT