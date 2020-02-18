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اجتياز المدرعات المصرية الاختبارات السعودية والإماراتية بنجاح

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اجتياز المدرعات المصرية الاختبارات السعودية والإماراتية بنجاح
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مدرعة التمساح المصرية
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أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري محمد العصار، أن السعودية والإمارات اختبرتا مدرعات st100 وst500 المصرية، وأن المدرعات اجتازت الاختبارات بنجاح.

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وقال العصار خلال مؤتمر صحفي: "اشتركت السعودية والإمارات في اختبار هذه المدرعات التي اجتازت الاختبارات بنجاح، وهاتان المركبتان يناظران أفضل مركبات القتال في العالم".

وتابع: "الهيئة القومية للإنتاج الحربي تشمل 17 مصنعا تنتج الدبابات والسيارات المدرعة والأسلحة والذخائر، وتحتوي على مركز نظم ومعلومات، وشركة للمشروعات والإنشاءات ونادي الإنتاج الحربي، علاوة على قطاعات حكومية للتدريب والمركز الطبي التخصصي والميادين المركزية والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا".

وأضاف: "بدأنا في دفع العمل في المنتجات الحربية، ونعمل حاليا على إعداد خطط لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات مع القوات المسلحة".

المصدر: وكالات

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