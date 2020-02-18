"الجيش الليبي" لـRT: تم استهداف سفينة تركية في ميناء طرابلس لكننا لم نتبن نحن العملية

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة لـ"الجيش الوطني الليبي" العميد خالد المحجوب، أن الجيش لم يتبن تدمير السفينة التركية في ميناء طرابلس.

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وأشار المحجوب في تصريحات خاصة لـRT، إلى أن الجيش الليبي قال إن سفينة تركية قد استهدفت، لكنه لم يعلن أنه هو من استهدف السفينة المذكورة.

وأشار المحجوب إلى أن المعلومات المتاحة تفيد بأنه تم استهدافها بـ3 قذائف سقطت منهم قذيفتين في البحر بينما أصابت الثالثة السفينة إصابة مباشرة.

وأكد أن المعلومات المتاحة تؤكد أن السفينة دمرت بشكل كبير رافضا الافصاح عن الجهة التي قامت بضربها، قائلا: "أردوغان هو من بعث بمرتزقته لمحاربة الشعب الليبي وعليه أن يتحمل النتائج".

ووفقا لوسائل الإعلام الليبية فقد أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الثلاثاء، تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري تحمل على متنها أسلحة وذخائر.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش: "تم تدمير السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس".

وقال شهود عيان لبوابة "الوسط" الليبية، إن قذائف سقطت على ميناء طرابلس الرئيسي منذ قليل، فيما لا يزال القصف مستمرا حتى الآن.

وأشار أحد أصحاب المحال القريبة من الميناء بطرابلس في تصريح هاتفي لـ"بوابة الوسط" إلى تصاعد الدخان من عدة مواقع تعرضت للقصف.

ناصر حاتم

المصدر: RT