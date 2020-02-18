"الجيش الليبي" يعلن تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري تحمل على متنها أسلحة وذخائر.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش، "تم تدمير السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس"​​​.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، إن الجيش قصف الثلاثاء سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر لتسليمها إلى المليشيات المسلحة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري.

وأوضح المحجوب، في تصريح اليوم، أن استهداف السفينة جاء بعد التأكد من حمولتها، مشيرًا إلى أنها قدمت من تركيا، في خرق واضح لاتفاقيات حظر إرسال السلاح نحو ليبيا، والجهود الأممية لتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد.

وقال شهود عيان بوابة "الوسط" الليبية إن قذائف سقطت على ميناء طرابلس الرئيسي منذ قليل، فيما لا يزال القصف مستمرا حتى الآن.

وأشار أحد أصحاب المحال القريبة من الميناء بطرابلس في تصريح هاتفي إلى "بوابة الوسط" إلى تصاعد الدخان من عدة مواقع تعرضت للقصف.

المصدر: وكالات