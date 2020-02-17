عون يتلقى دعوة لزيارة إيران

تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين، دعوة من نظيره الإيراني حسن روحاني لزيارة طهران، نقلها إليه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني.

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ووفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام فإن لاريجاني نقل إلى عون رسالة من روحاني تناولت العلاقات اللبنانية - الإيرانية وسبل تطويرها، كما تضمنت تجديد الدعوة الإيرانية للرئيس عون لزيارة طهران.



وبحث عون مع لاريجاني الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطورات الأحداث في سوريا والمنطقة، كما تطرق البحث إلى أوضاع النازحين السوريين في لبنان وضرورة عودتهم إلى بلادهم، بعدما عاد الاستقرار والأمن إلى معظم المناطق السورية، كذلك تم استعراض الأوضاع في إيران.

وتمنى لاريجاني للحكومة الجديدة "التوفيق والنجاح في تعزيز الاستقرار والامن في البلاد"، معربا عن استعداد إيران "للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان".



المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام