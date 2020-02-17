لاريجاني: نريد لبنان حرا مستقلا

قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، إن بلاده تريد لبنان حرا ومستقلا في ظل وحدة وطنية، مشيرا الى أن لبنان بلد مؤثر في الشرق الاوسط.

وأدلى لاريجاني بهذه التصريحات مساء الأحد لدى وصوله إلى مطار "رفيق الحريري" في بيروت في زيارة، قال إنها تهدف إلى إجراء محادثات ولقاءات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ومسؤولين آخرين، للبحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية وتطورات منطقة الشرق الأوسط وقضية فلسطين.

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ومن المقرر أن يلتقي لاريجاني فضلا عن بري، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله والنخب الثقافية والسياسية وقادة الفصائل الفلسطينية، قبل أن يعقد مساء اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا في السفارة الإيرانية ببيروت.

ووصل لاريجاني إلى بيروت قادما من دمشق، حيث عقد أمس الأحد اجتماعا مع رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، واستقبله كذلك الرئيس السوري بشار الأسد.

المصدر: وكالة "مهر"