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السودان.. اغتيال إمام مسجد بعد رفعه أذان صلاة الفجر

مجتمع

السودان.. اغتيال إمام مسجد بعد رفعه أذان صلاة الفجر
Reuters
الأمن السوداني
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اغتال مجهولون صباح اليوم الاثنين، إمام وخطيب مسجد في حي السلام بالأبيض وذلك بضربه على رأسه بالسواطير، بعد رفعه أذان صلاة الفجر.

السودان.. اغتيال إمام مسجد بعد رفعه أذان صلاة الفجرإمام المسجد
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وهجمت مجموعة على إمام المسجد عقب رفعه أذان صلاة الفجر وأردته قتيلا بعد إصابة مباشرة في الرأس، وتسلمت أسرته جثمانه من مشرحة الأبيض، حيث أكد البعض أن الهجوم عليه تم بـ"السواطير".

وباشرت المباحث الجنائية إجراءاتها لمعرفة ملابسات الجريمة البشعة والوصول لمرتكبيها.

ووفقا لوسائل الإعلام السودانية، تعيش مدينة الأبيض حالة من الفوضى والانفلات الأمني نتيجة انتشار العديد من جرائم القتل والسرقة فيها.

المصدر: الانتباهة + RT

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