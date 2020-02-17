الجوازات السعودية: إبعاد المقيمين المخالفين وفقا لتعليمات تجديد هوياتهم

أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أن على كافة المقيمين التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد "هوية مقيم" قبل 3 أيام على الأقل من انتهائها.

وشددت الجوازات في بيانها، على أن "عدم الالتزام بتجديد الهوية يعرض صاحبها للعقوبات المقررة نظاما، والتي تصل إلى الإبعاد".

أخي المقيم:

عدم تجديد #هوية_مقيم قبل ثلاثة أيام من انتهائها؛ يُعرضك للغرامة المالية والإبعاد في حالة تكرار المخالفة.#الجوازات_السعودية

🔗 | https://t.co/NwHuzMFGbcpic.twitter.com/nqKO1lDKBW — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) February 17, 2020

وذكرت، أن "عقوبة عدم تجديد الهوية في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500 ريال (حوالي 135 دولارا)، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى 1000 ريال (270 دولارا)، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف من البلاد".

وأضافت، "يمكن التأكد من مدة سريان الهوية وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية.

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المصدر: سبق