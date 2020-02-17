 
مباشر

الجوازات السعودية: إبعاد المقيمين المخالفين وفقا لتعليمات تجديد هوياتهم

أخبار العالم العربي

الجوازات السعودية: إبعاد المقيمين المخالفين وفقا لتعليمات تجديد هوياتهم
Reuters Faisal Al Nasser
العاصمة السعودية الرياض - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/na9a

أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أن على كافة المقيمين التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد "هوية مقيم" قبل 3 أيام على الأقل من انتهائها.

وشددت الجوازات في بيانها، على أن "عدم الالتزام بتجديد الهوية يعرض صاحبها للعقوبات المقررة نظاما، والتي تصل إلى الإبعاد".

وذكرت، أن "عقوبة عدم تجديد الهوية في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500 ريال (حوالي 135 دولارا)، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى 1000 ريال (270 دولارا)، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف من البلاد".

وأضافت، "يمكن التأكد من مدة سريان الهوية وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية.

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!