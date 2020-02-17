عمرو موسى: سوريا ستعود إلى الجامعة العربية قريبا

أكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ستكون قريبة.

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وقال موسى في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، على هامش منتدى "فالداي"، بأن سوريا دولة عربية وستعود في المستقبل القريب إلى مقعدها في الجامعة العربية.

وشدد وزير الخارجية المصري الأسبق على دور الجامعة العربية المهم، وقال: "لا يزال دور الجامعة مهما جدا، ولكن نحن هنا نتكلم عن نظام عربي جديد ونظام إقليمي جديد، وإلى أن يتم ذلك لا يمكن أن ندير ظهرنا للجامعة العربية، لأنها المنتدى الوحيد الذي يجمع الدول العربية".

وأشار موسى إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة في حل المشاكل التي يعاني منها العالم العربي، والخلافات بين الدول العربية.

وأضاف: "يمكن للجامعة العربية أن تلعب دورا كبيرا في حل الأزمات العربية إن كان عن طريق الوساطة أو الانضمام إلى القوى الدولية الأخرى التي تتعامل مع هذه الأزمات".

ويعقد منتدى "فالداي" الدولي للحوار دورته التاسعة في العاصمة الروسية موسكو، بالتعاون مع معهد الاستشراق الروسي تحت عنوان "الشرق الأوسط في زمن التغيرات نحو هندسة استقرار جديدة".

المصدر: سبوتنيك